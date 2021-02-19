Житель Дніпра на ім'я Віктор Шарій стверджує, що саме на його ім'я зареєстрована партія Шарія і тепер він хоче відкликати свій дозвіл на реєстрацію.

Про це він сказав в інтерв’ю hromadske.

Чоловік розповів, що 2019 року, перед виборами до Верховної Ради, представники політика і блогера Анатолія Шарія зв’язалися з Віктором і запропонували йому $500 за згоду, щоб на його ім’я та прізвище було зареєстровано партію. Також житель Дніпра, за його словами, отримував від блогера по 10 тис. грн щомісяця просто за те, що партія має його ім’я.

“Зараз я вже тут, у Києві, даю свідчення. Ну як? Пояснення, щоб закінчити із цим назавжди, із Партією Шарія. Я хочу далі жити своїм життям, як раніше… Я хочу забрати той дозвіл, який я йому давав, щоб він більше не зміг скористатися моїм прізвищем”, – сказав Шарій.

На рішення відкликати своє ім’я з назви партії, за словами Віктора Шарія, вплинуло відкриття проти політика кримінальної справи. Він сказав, що не хоче бути “співучасником”. Окрім того, його ставлення до тезки змінилося, зокрема, через те, що блогер збрехав про затримання і побиття Віктора співробітниками СБУ.

“Це все брехня”, – сказав він.

Окрім того, Віктор Шарій втомився від жартів оточення на цю тему. “Починають підколювати, стібатися, а мені це вже неприємно. І я хочу зараз поставити в усьому цьому крапку”, – пояснив він.

Він визнав, що особисто спілкувався з тезкою, але відмовився повідомити, про що. За словами Віктора Шарія, блогер ще не знає про його рішення.