Військовий, перший командир полку "Азов" Андрій Білецький до восьмої річниці звільнення Маріуполя написав про те, що колись "Азов" знову звільнить місто.

Відповідний допис він розмістив у своєму Telegram-каналі.

8 років тому Луганськ, Донецьк і Маріуполь були захоплені, а їх швидке звільнення для тодішньої влади виглядало малореалістичною затією.

Андрій Біленький згадав події восьмирічної давнини, учасником яких був і він, коли на світанку 13 червня “Азов” успішно штурмував позиції ворога в Маріуполі. Того ж дня над містом замайоріли синьо-жовті прапори.

Однак, зараз Маріуполь знову окупований – сьогодні там не буде українських прапорів, дітей у вишиванках, параду і концертів.

Перший командир полку “Азов” наголосив: Росія з квітучого міста зробила цвинтар: “Росія перетворила Маріуполь на братську могилу. З вулиць не прибрані тіла. Та і самих вулиць не лишилося. Захисники Азовсталі, залізні люди, яким Країна так і не встигла протягнути руку допомоги, опинилися під контролем ворога”.

Він наголосив, що на взяття міста РФ кинула найбоєздатніші сили своєї армії, його захисники взяли на себе непропорційний удар. Однак, колись, обіцяє Андрій Білецький, вони знову вирвуть Маріуполь з рук окупанта.

“Росія думає, що знищила Маріуполь і “Азов”. Але для Маріуполя і “Азова” нічого не закінчилося. Те, що зараз виглядає мало реалістичним, знову стане реальністю в один зі світанків. Одного дня о 4-ій ранку передові підрозділи “Азову” тихо з‘являться на вулицях міста Марії”, – заявив військовий і додав: “Маріуполь знову буде українським“.

Нагадаємо, через вісім років після того, як українські військові звільнили місто Маріуполь (Донецька область) від проросійських сил, місто знову окуповане.

Третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці. Він також закликав не забувати про полонених українських військових.