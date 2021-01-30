Американська компанія Johnson&Johnson завершила третю, фінальну стадію клінічних випробувань своєї вакцини проти коронавірусу. Це векторна вакцина на основі аденовірусу, яка відрізняється від конкурентів в першу чергу тим, що одному пацієнтові потрібна одна доза, а не дві.

У тому, наскільки ефективною та безпечною є ця вакцина та як вона працює, розбиралося американське видання Vox.

Як працює вакцина від Johnson & Johnson?

Вакцина використовує аденовірусні вектори для доставлення інструкцій зі створення білка коронавірусу.

Аденовіруси — це сімейство вірусів, які можуть викликати у людей ряд захворювань, зокрема, простуду. Вони дуже ефективно поміщають свою ДНК в ядро ​​клітини. Вчені розсудили, що якби вони могли вирізати потрібні ділянки геному аденовірусу і вставити ще один фрагмент коду ДНК (в цьому випадку — фрагмент нового коронавірусу), у них могла б бути потужна система для доставлення інструкцій клітинам.

Протягом десятиліть вчені експериментували з аденовірусними векторами як платформою для генної терапії та лікування певних видів раку, використовуючи вірус для модифікації або заміни генів в клітинах-господарях. Зовсім нещодавно дослідники досягли успіху у використанні аденовірусів як вакцин. Вже розроблена аденовірусна векторна вакцина проти вірусу Ебола.

Щоб зробити одну з цих вакцин, аденовірус модифікують так, що він не може відтворюватися, але може нести інструкції щодо створення компоненту вірусу. Потім людські клітини читають ці інструкції, доставлені аденовірусом, і починають виробництво спайкового білка. Імунна система розпізнає спайкові білки як загрозу і починає зміцнювати свій захист.

Оскільки аденовіруси існують в природі, вони, як правило, більш стійкі до температури, ніж синтетичні ліпідні наночастинки, які використовуються для доставлення мРНК у вакцинах Moderna і Pfizer/BioNTech.

Це допомагає знизити вартість і складність виробництва вакцини. Вакцина від Johnson & Johnson буде коштувати близько 10 долар за дозу, що майже у два рази дешевше, ніж вакцина конкурентів.

Ефективність та безпечність

Компанія опублікувала статтю з даними про 1 і 2 фазах випробувань в січневій статті для журналу New England Journal of Medicine. У ній показано, що вакцина добре переноситься учасниками та, мабуть, дуже ефективна: з однією дозою за 29 днів вакцина гарантувала, що у 90% учасників буде достатньо антитіл для нейтралізації вірусу. За 57 днів це число досягло 100%. Вакцин Pfizer і Moderna знадобилося дві дози для досягнення такого рівня нейтралізації вірусу.

В рамках третьої фази випробувань вакцина була протестована в 9 країнах. Це найбільше у світі міжнародне дослідження третьої фази. Участь взяли понад 60 тисяч осіб.

Результати досліджень в різних країнах, де тестували вакцини, разюче відрізнялися. У США заявляли про ефективність в 72%, в Латинській Америці — 66%, в Південній Африці — 57%.

Усереднені дані за підсумками третьої фази показують, що ця одноразова вакцина була на 66% ефективна для запобігання помірних і важких форм захворювання за 28 днів після вакцинації, на 85% — для профілактики важкої форми та на 100% — для запобігання госпіталізацій і смертей.

Компанія запевняє, що запобігання важких форм захворювання в 85% випадках підтвердилося в усіх країнах.

Представники охорони здоров’я заявляють, що, хоча результати Johnson & Johnson за ефективністю не такі високі, як у Moderna і Pfizer/BioNTech, ефективність вакцини як і раніше дуже хороша.

“Якби це сталося за відсутності попереднього оголошення та впровадження вакцини з ефективністю 94,95%, можна було б сказати, що це абсолютно вражаючий результат”, — сказав Ентоні Фаучи, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США.

Оскільки вакцини від Johnson & Johnson потрібна тільки одна доза, це розв’язує проблему, створену її конкурентами: простежити, щоб всі отримали по два уколи. Також ця вакцина не потребує зберігання за супернизьких температур, як вакцини-конкуренти.

У компании запевнили, що серйозних побічних ефектів після вакцинації не спостерігалося. Найчастіше після щеплення люди відчували втому, біль в руці і жар. Водночас Pfizer/BioNTech викликає алергічні реакції у деяких пацієнтів.

Що далі?

Очікується, що Johnson & Johnson подасть заявку на дозвіл на використання в екстрених випадках від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Якщо регулюючі органи дадуть зелене світло, компанія зможе відразу ж почати розповсюдження. Попри проблеми з виробництвом, до кінця червня обіцяють зробити вакцину для 100 мільйонів американців.

Незабаром група радників регулюючого органу проведе зустріч, щоб обговорити результати, а потім порекомендувати агентству, чи слід видавати дозвіл на екстрене використання. Якщо орієнтуватися на досвід Moderna і Pfizer/BioNTech, це може зайняти близько двох тижнів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що Україна зможе отримати в рамках глобальної програми вакцинації COVAX вакцини від компаній AstraZeneca (Великобританія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США).