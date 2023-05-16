Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру у державній зраді одному з керівників 501 батальйону морпіхів, внаслідок дій якого до російського полону потрапило 277 українських військових.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними відомства, з лютого 2022 року бійці вказаного батальйону обороняли Маріуполь.

У квітні 2022 року російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що бійці 501 батальйону начебто добровільно здались у полон РФ під час оточення Маріуполя.

Водночас як встановило слідство, насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з окупантами і фактично вмовив командира здатися у полон.

“Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до “ДНР”. Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон”, – мовиться у повідомленні ДБР.

Таким чином ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.

Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати відомості загарбникам щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року.

Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.