Одному з лідерів «Демокрастичної сокири» Юрію Гудименку поліція принесла адмінпротокол через лайку під час вчорашньої акції протесту на Банковій.

Про це Юрій сказав у коментарі #Буквам.

“Принесли протокол про адміністративне порушення вчора на Банковій – за їхньою інформацією я там нецензурна лаявся. На запитання, чи завжди вони приносять адмінпротоколи у кількості шістьох копів, відповіді не дали”, – сказав Юрій.

За його словами, сам адмінпротокол склали абияк, із купою помилок.

“Наприклад, в адресу проживання вписали квартиру, будинок і вулицю, на якій я ніколи не жив, і навіть не знаю, де ця вулиця знаходиться. У протоколі я написав, що не згоден, і доводитиму це у суді”, – зазначив Юрій Гудименко.

Щодо змісту самого порушення, то пан Юрій сказав, що вилаявся один раз, коли під час його “промови поліціянти почали давити людей і довелося покричати на них”.

“Я знаю, що це правопорушення, але тоді не було іншого виходу, тож готовий за це все відповідати. Але я хочу послухати їхню позицію у суді, подивитися на свідків, почути відповіді на численні порушення в процедурі і тексті протоколу тощо”, – прокоментував лідер “Демсокири”.

На своїй сторінці у Facebook Юрій Гудименко опублікував фото поліціянтів, які принесли йому протокол.