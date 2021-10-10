Поліціянти склали адміністративний протокол на учасника акції у селі Козин, що на Київщині, де розташований будинок п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що один з учасників акції “вчинив дії, що порушують громадський порядок”. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство). Інших суттєвих порушень правопорядку правоохоронці не зафіксували.

Наразі публічний порядок у Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського райуправління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.

Крім того, там перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.

Нагадаємо, 9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.

На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками є підлітки.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що “Європейська солідарність” вимагає від Уповноваженого з прав дитини зреагувати на участь неповнолітніх у проплачених акціях.

Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень.

Молодики заперечили, що вони з Громадської організації “Молоді ветерани”, яка подавала офіційну заявку на проведення акції.