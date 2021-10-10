Про це повідомляє пресслужба поліції.
Зазначається, що один з учасників акції “вчинив дії, що порушують громадський порядок”. Поліція склала на чоловіка адміністративний протокол за ст. 173. КУпАП (Дрібне хуліганство). Інших суттєвих порушень правопорядку правоохоронці не зафіксували.
Наразі публічний порядок у Козині забезпечують понад 40 працівників Обухівського райуправління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців.
Крім того, там перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.
Нагадаємо, 9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.
На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками є підлітки.
Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що “Європейська солідарність” вимагає від Уповноваженого з прав дитини зреагувати на участь неповнолітніх у проплачених акціях.
Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень.
Молодики заперечили, що вони з Громадської організації “Молоді ветерани”, яка подавала офіційну заявку на проведення акції.