Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.

Про це нардеп від “Опозиційної платформи – За життя” написав у Facebook.

Зокрема, Кузьмін назвав справу проти голови політради ОПЗЖ та кума Путіна Медведчука “сфабрикованою”. Також він заявив, що Офіс генпрокурора намагався вручити політику підозру начебто з грубим порушенням закону із залученням спецпідрозділу СБУ.

“Медведчук знаходиться в Україні. Він нікуди не втік. Він завжди прибував до слідчих за повістками й далі буде приходити на допити та обов’язково доведе свою невинуватість”, – заявив нардеп.

Цікаво, що Кузьмін не обмовився й словом про місцеперебування іншого свого однопартійця – Тараса Козака, підозру якому оголосили разом з Медведчуком.

Що відомо про підозру Медведчуку й Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим “парламентарям” про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Зазначимо, що Венедіктова не вказала прізвища підозрюваних, але вказала склад злочинів. Нардепів підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

За її словами, місцеперебування підозрюваного М. не вдалося встановити. Тому цим займається Служба безпеки України.

Водночас прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив #Буквам, що співробітники відомства проводять обшуки в домі кума Путіна Віктора Медведчука.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.

Крім цього, РНБО доручила Кабінету Міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з Медведчуком.

Віктор Медведчук заявив, що вважає санкції проти нього та його дружини Оксани Марченко “незаконними”. Сама Оксана Марченко, коментуючи введення проти неї санкцій, заявила про початок політичної кар’єри.

Майже 60% українців, згідно з опитуваннями, схвалюють рішення щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. На підтримку цього рішення висловилися і Сполучені Штати.

На переконання п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка, після введення санкцій Служба безпеки та Офіс генпрокурора мають негайно внести подання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.