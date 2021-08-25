З 1 вересня 2021 року розпочнеться добровільне декларування активів фізичних осіб. Форму декларації та порядок її подання вже затвердили.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

Як відомо, 15 червня Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт, який передбачає запровадження податкової амністії капіталів. 17 липня президент Володимир Зеленський підписав закон.

Законом передбачене одноразове спеціальне добровільне декларування громадянами України активів. Воно розпочнеться 1 вересня і триватиме до 1 вересня 2022 року.

Впродовж року українці матимуть змогу подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки й збори до 1 січня 2021 року.

Скористатися одноразовим добровільним декларуванням можуть:

фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;

фізичні особи, які не є резидентами, але які були резидентами на дату отримання об’єктів декларування чи на дату отримання доходів, користуючись з яких були отримані об’єкти декларування.

Як виглядає одноразова добровільна декларація?

20 серпня було опубліковано наказ Міністерства фінансів України про затвердження форми такої декларації. Днем раніше наказ було зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Форма доступна для завантаження на сайті податкової служби.

Вона містить загальні відомості про платника збору, валютні цінності, об’єкти нерухомості та земельні ділянки, транспортні засоби та інше рухоме майно, паї та частки у майні юридичних осіб, корпоративні права та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, якими декларант володіє.

У такій декларації не потрібно зазначати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

В кінці форми декларант має відбити загальну суму задекларованих активів та загальну суму одноразового збору, сплаченого з них.

Сплата податків

Збір розраховується декларантом самостійно — з вартості належних йому активів з урахуванням ставок збору, що визначені підрозділом 9-4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу (Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб).

Так, з задекларованих активів громадянину доведеться сплатити збір:

5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що містяться (зареєстровані) в нашій країні;

9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що містяться за кордоном;

2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Ознайомитися зі ставками детально можна на сайті Державної податкової служби. Також там розміщено інструкції щодо того, до яких активів не застосовуються нарахування та сплата збору.

Акцентуємо: У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються державні гарантії та звільнення від відповідальності.

Як подати одноразову добровільну декларацію?

Добровільне декларування відбуватиметься шляхом подання одноразової добровільної декларації до Державної податкової служби України.

Це можна буде зробити через приватну частину Електронного кабінету у розділі “Одноразова (спеціальна) добровільна декларація”.

На сайті Державної податкової служби можна знайти рекомендації щодо того, як скористатися правом одноразового добровільного декларування у разі наявності коштів у готівковій формі та як відкрити спеціальний рахунок в банку для цілей такого декларування.

Що не так із “податковою амністією”?

Як раніше пояснювали #Букви, вказана “податкова амністія” є вкрай ефемерною, оскільки законопроєкт фактично встановлює презумпцію вини особи в набутті майна, правомірність одержання якого вона не зможе довести.

Крім того, “найпоширеніший” податок, який може охопити “амністія” — податок на доходи фізичних осіб, що нараховується і сплачується за працівника роботодавцем. Відтак, саме роботодавець має бути відповідальним за всі порушення податкового законодавства щодо нарахування та сплати ПДФО. Натомість законопроєкт Зеленського перекладає цю відповідальність на кожного українця, який коли-небудь отримував зарплату.

Крім того, президентська “податкова амністія” передбачає звільнення від відповідальності за несплату тих податків, відповідальність за несплату яких і так не може наставати згідно з нормами вже чинного законодавства. Детальніше про це можна прочитати в матеріалі #Букв.

Варто зазначити, що від президента Володимира Зеленського вимагали ветувати закон про податкову амністію капіталів, оскільки він вдарить по середньому класу і заробітчанах (з такою вимогою виступали в партії “Європейська Солідарність”).

Як пояснювала народна депутатка від “ЄС” Ніна Южаніна, “закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування, і зовсім не про податкову амністію”.

“Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини. Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя”, – наголошувала Южаніна.

Вона зазначала, що у вересні 2022 року завершиться період “добровільності” подачі “нульової декларації”, і “тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків”.