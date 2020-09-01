У Києві через коронавірус у двох вчителів освітній процес у одній зі шкіл з 1 вересня буде організовано у дистанційному режимі.

Про це повідомили в департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що 31 серпня у двох вчителів навчально-виховного комплексу № 240 “Соціум” підтвердили інфікування коронавірусом. Вони, в свою чергу, контактували з 21 співробітником школи.

Наразі ще у одного вчителя з’явилися ознаки ГРВІ та температура.

У департаменті освіти і науки наголосили, що у зв’язку з цим День знань планується у форматі онлайн класних годин. А онлайн навчання розпочнеться згідно з розкладом уроків 2 вересня.