За його словами, інфікований повністю вакцинувався проти COVID-19 ще навесні, а хвороба протікала майже безсимптомно. Ігор Кузін зазначив, що пацієнт уже отримав негативний ПЛР-тест.

Центр громадського здоров’я України виявив штам Omicron у людини, яка повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. За даними МОЗ, інфікований контактував із хворими на коронавірус в ОАЕ.

У Школі глобального громадського здоров’я Гіллінгса Університету Північної Кароліни повідомили, що устерна доза щеплення від COVID-19 – це можливість уникнути важкого перебігу захворювання при зараженні новим штамом Omicron.

Про це заявила асистент епідеміології Школи глобального громадського здоров’я Гіллінгса Університету Північної Кароліни Ліза Гралінскі в інтерв’ю виданню VICE News.

Науковець наголосила, що новий штам коронавірусної хвороби Omicron потенційно швидший, у нього менший інкубаційний період. Проте, у людей, які пройшли повний курс вакцинації, спостерігається більш легкий ступінь перебігу хвороби.

“Згідно з останніми дослідженнями, незалежно від того, коли було введено дві дози, вони були недостатніми проти Omicron. Вам потрібна вища якість відповіді антитіл і це – отримання третьої дози, яка є ще однією можливістю навчити та покращити свою реакцію”, – сказала Ліза Гралінскі.

Вона додала, що хоча бус нина доза не ідеальний захисник від COVID-19, але це найкраще, що є на сьогодні. Проте це не означає, що люди не повинні дотримуватись протиепідеміологічних заходів.

“Omicron достатньо розвинений і мутований, а швидкість, з якою він рухається, означає, що наша здатність захистити себе від цього респіраторного вірусу зменшується. Тож, навіть якщо хтось отримав дві дози навесні, а потім нещодавно третю, я б закликала його все ще дотримуватись запобіжних заходів. Носити маску у громадських приміщенням. Це є найбільш очевидним і особисто для кожного найлегшим”, – зазначила Ліза Гралінскі.