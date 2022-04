Про це інформує економічне видання The Economist.

Щоб справедливо порівняти можливості, Пітер Робертсон з Університету Західної Австралії розробив “військовий паритет купівельної спроможності (ППС)”. Це коригує оборонні бюджети на те, як вони розподіляються між заробітною платою, експлуатаційними витратами та обладнанням, а також як змінюються місцеві ціни в кожній із цих областей.

Саме з використанням цього методу найточніше видно співвідношення російських та українських витрат. Заробітна плата і в Україні, і в Росії нижча, ніж в Америці, що є орієнтиром для розрахунків. Будівництво та обслуговування також дешевші. Але Україна витрачає більшу частину свого бюджету на заробітну плату — яка нижча, ніж в Америці та Росії, — ніж на комплектацію, що є рівномірнішою вартістю. У номінальному вираженні її загальні витрати на оборону становлять 9,6% від російських. З поправкою на витрати ця цифра збільшується більш ніж вдвічі до 20,6%.

Despite being outgunned and outnumbered, Ukraine inflicted more casualties in 24 hours than Russia suffered over eight years of engagements in Syriahttps://t.co/mjSTXJPRwt

— The Economist (@TheEconomist) April 16, 2022