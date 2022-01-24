Про це повідомила голова партії в Facebook.
Кіра Рудик додала, що можливо російські військові зможуть перевдягнутися в Збройні сили України та влаштувати провокації. Тим самим надалі Кремль зможе використовувати наратив стосовно нібито захисту псевдореспублік для формального приводу агресії РФ проти України.
“Ми повинні бути готовими до різних провокацій. Маємо інформувати українців та союзників про сценарії росіян. І пам‘ятати 2014 рік, коли Росія наважилась на агресію після Олімпіади в Сочі. Зараз будуть Олімпійські ігри в Пекіні, а також російсько-білоруські військові навчання. Це все завершиться в лютому”, — наголосила голова “Голосу.
Також вона заявила, президент Володимир Зеленський “має нарешті почати приймати відповідальні рішення”. Кіра Рудик закликала відповісти на запитання щодо кіберзагроз, готовності та мотивації армії. Політик додала, що в Україні крім безпосередньо військової загрози існують цілком реальні кіберзагрози та інші виклики гібридної агресії Росії.
- Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки знаходяться на завершальній стадії визначення конкретних військових частин, які вона хоче відправити до Східної Європи. Адміністрація президента Джозефа Байдена водночас складає військові накази для стримання агресивних дій Росії.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати “новою Чечнею”. За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.
- Ще НАТО заявили, що переводять свої сили у стан готовності та посилюють Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність уздовж кордонів України.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що дані британської розвідки, стосовно планів Кремля змінити владу в Україні на проросійську, не стали несподіванкою для Києва.