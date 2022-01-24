Голова фракції "Голос" Кіра Рудик заявила, що Росія точно готує різні сценарії можливої агресії. Вона припустила, що одним з них є провокація конфлікту між силами ООС та бойовиками.

Про це повідомила голова партії в Facebook.

Кіра Рудик додала, що можливо російські військові зможуть перевдягнутися в Збройні сили України та влаштувати провокації. Тим самим надалі Кремль зможе використовувати наратив стосовно нібито захисту псевдореспублік для формального приводу агресії РФ проти України.

“Ми повинні бути готовими до різних провокацій. Маємо інформувати українців та союзників про сценарії росіян. І пам‘ятати 2014 рік, коли Росія наважилась на агресію після Олімпіади в Сочі. Зараз будуть Олімпійські ігри в Пекіні, а також російсько-білоруські військові навчання. Це все завершиться в лютому”, — наголосила голова “Голосу.

Також вона заявила, президент Володимир Зеленський “має нарешті почати приймати відповідальні рішення”. Кіра Рудик закликала відповісти на запитання щодо кіберзагроз, готовності та мотивації армії. Політик додала, що в Україні крім безпосередньо військової загрози існують цілком реальні кіберзагрози та інші виклики гібридної агресії Росії.