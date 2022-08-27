18 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Харків. Ворожа ракета влучила в один з гуртожитків міста, внаслідок чого загинуло 15 осіб. Один із загиблих - 13-річний хлопчик Яша.

Про це повідомляє Суспільне.

Про загибель Яші розповіла його матір Катерина Череватенко. Російська ракета поцілила саме і кімнату, де спала Катерина зі своїм сином.

Після удару на Катерину впала шафа та притиснула її. За словами жінки, шафою затиснуло ноги і зараз вона не може ходити.

“Я лежала на руці і вона задавлена-передавлена”, – повідомила вона.

Катерина пригадала, що бачила, як її сина ударною хвилею підкинуло догори. Однак про те, що син загинув, вона дізналась лише на третій день.

“Один момент — і все, нічого не повернути. Проклята ракета. І російські. Не знаю, хто це — уряд чи хтось інший. Ну невже можна давати такі накази?” — наголосила жінка.

13-річний Яша протягом 5-ти років займався єдиноборствами і посідав призові місця на різноманітних турнірах. Хлопчик у майбутньому мрія бути тренером.

“Приносив гуманітарку, каже: “Мамо, я — твій добувач”. Хлопчик був здібний, золотий. Завжди зустрічав мене. “Мамочко, що треба?”. “Мамочко, я тебе так люблю, так люблю. А ти мене любиш? На скільки відсотків? Я кажу: на 100%, синочку”, – розповіла Катерина.

Катерина також розповіла, що планувала на початку серпня виїхати з сином до Польщі.

“Я кажу: “Синку, я все продумаю, попродзвонюю, і ми звідси виїдемо”. Кажу, мені теж уже страшно. Але ж бачите — не встигла”, — додала жінка.

Батько Яші Юрій Геворкян розповів журналістам, що у його житті це вже не перша війна.

“Я сам жив в Азербайджані, потім привезли у Вірменію, там землетрус і війна. Приїхав сюди жити 33 роки тому, і знову війна. 54 роки, і сина втратив так”, — сказав чоловік.

Зараз мати хлопчика продовжує лікування. Після виписки перше, що вона хоче зробити – поїхати на могилу сина.