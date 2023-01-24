Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак під час відвідання одного з енергетичних об‘єктів Київської області міністр енергетики України Герман Галущенко разом з надзвичайним і повноважним послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі, надзвичайним і повноважним послом Австрії в Україні Арадом Бенкьо, тимчасовою повіреною у справах посольства Нідерландів в Україні Есселіен ван Ертен, а також представниками дипломатичних місій Азербайджану, Литви та Південної Кореї передали для його відновлення та ремонту після масованих російських атак 105 одиниць енергетичного обладнання загальною вагою 90 тонн, яке надійшло як гуманітарна допомога з шести країн.

Переданий вантаж містить у собі, зокрема, трансформатори, електростанції резервного живлення, обмежувачі перенапруги, елегазові вимикачі та інше енергетичне обладнання.

“Ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні тримати енергетичний фронт. Сьогодні ми отримали чергову партію допомоги для відновлення енергопостачання. Це обладнання різного класу, яке допоможе усунути на цьому енергооб’єкті важкі пошкодження, завдані ракетними ударами РФ”, – сказав міністр.

Надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арад Бенкьо зауважив, що атаки РФ по українських об’єктах критичної інфраструктури в зимовий період під час холодів – це жахливо. А також додав, що саме тому Австрія надає гуманітарну підтримку українському народові як фінансовим шляхом, так і шляхом надання наявного енергетичного обладнання.

Своєю чергою, тимчасова повірена у справах посольства Нідерландів в Україні Есселіен ван Ертен підкреслила, що уряд її країни та приватні енергетичні компанії вже перерахували на підтримку українського енергосектору мільйони євро через програми Світового Банку та ЄБРР.

Своєю чергою, надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі наголосив на необхідності засудження на рівні ЄС останніх терористичних атак на Україну з боку Росії. Крім того, посол назвав доцільним посилення міжнародної координації для передачі Україні необхідного обладнання, а в разі його відсутності – можливого налагодження виробництва такого устаткування за кордоном.