Маркетинг-директор одного зі стартапів торгово-промислової групи Fozzy Group В’ячеслав Баранський у своїх сторіз у соцмережах підтримав російського репера Басту та писав образи на адресу українців. Тепер у Fozzy переглянуть співпрацю із Баранським.

Про це розповідають #Букви.

Так, у Facebook поширили скріни сторіз В’ячеслава Баранського.

Наприклад, Баранський назвав “сільською” лемківську народну пісню “Плине кача”, яка стала широковідомою після її виконання під час реквієму за загиблими учасниками Революції Гідності.

Російського виконавця Басту назвав “красавою”: “Сельскую тупость победит только город, кладущий болт на ценности села”.

На своїй сторінці у Twitter Слава Баранський написав, що одягати вишиванки – це “*банута звичка”.

Та згодом твіт він видалив, як і все, що було у нього на сторінці.

І ще один скрін зі сторіз маркетинг-директора із Fozzy Group:

Варто зазначити, що зараз усі ці сторіз видалені. А сам В’ячеслав Баранський написав пояснення і наголосив, що всі його друзі знають його проукраїнську позицію.

“Мені хочеться передати контекст ситуації, що це були висловлювання – грубі й цинічні – для кола друзів і знайомих, які знають мене, знають мою проукраїнську позицію і знають контекст, в якому писалося кожне повідомлення. Бачу, і для них я перегнув палицю. Коли я писав про вишиванки, розумію, в це тепер складно повірити, але ідея була в тому, що мені хотілося б, щоб Україна, використовуючи свої суперпотужні символи, рухалася вперед, наповнювала їх новим змістом, створювала з таких елементів нову історію. Вперед нам потрібно бігти удвічі швидше за європейські країни. І так щодо кожної тези. Вкладався один сенс, прочитали інший. Мене вразило, скількох людей це образило, і мені вкрай шкода”, – написав Баранський.

А ще, за його словами, чоловік втратив улюблену роботу через позицію щодо анексії Криму та окупації частини Донбасу.

“У 2014-му році я втратив улюблену роботу через свою позицію щодо українського Криму, а потім і Донбасу – це є і будуть наші території. Мені дійсно було складно працювати на колишній посаді головного редактора, коли член сім’ї пішов добровольцем з Майдану”, – зазначив В’ячеслав Баранський.

У Fozzy Group прокоментували ситуацію навколо публікацій їхнього співробітника. У компанії зазначили, що не поділяють такі висловлювання Баранського, і що Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими.

“Рішення про подальшу співпрацю зі Славою ми будемо приймати після детального вивчення всіх фактів. Наразі Слава склав свої повноваження на період службового розслідування”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 25 червня у Києві відбувся концерт російського репера Василя Вакуленка, відомого під псевдонімом Баста. Нечисленна група протестувальників намагалася завадити проведенню заходу. Ще один концерт Басти відбувся 26 червня.

Варто зазначити, що Баста відвідував окупований Крим не через територію України і давав там концерти, а ще брав участь у зйомках фільму про Кримський міст.

У вересні 2020 року Вакуленка виключили з “чорного списку” артистів, а отже — дозволили в’їзд в Україну.

Довідка:

До Fozzy Group входять мережі супермаркетів “Сільпо” і “Фора”, мережа фармацевтичних супермаркетів “Біла ромашка” і мережа магазинів мобільних пристроїв Ringoo.

У 2007 році Слава Баранський запустив сайт Lifehacker.ru, працював директором з маркетингу у відомому в Україні стартапі Petcube.