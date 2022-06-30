Протягом середи, 29 червня, російські окупанти обстріляли декілька громад у Сумській області поблизу українсько-російського кордону. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблий та поранені.

Про це у Facebook повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинились населені пункти чотирьох територіальних громад Сумської області.

Зокрема Білопільську громаду близько 10 ранку окупанти намагались обстріляти з безпілотника, однак українські воїни його знищили.

Близько 18:30 відбулась перестрілка з росіянами на прикордонні. Поранено одну людину.

Краснопільску громаду окупанти обстріляли декілька разів за день. Спершу, у проміжок часу з 11:00 до 12:00, а потім близько 12:30, громаду обстрілювали з мінометів (20 пострілів), реактивної артилерії і САУ. Зафіксовано 25 та 47 “прильотів” відповідно.

О 13:30 на територію громади безпілотник росіян скинув вибуховий пристрій.

Унаслідок ворожих обстрілів у Краснопільскій громаді загинула одна людина, ще троє осіб – поранені.

Близько 15:30 окупанти відкрили мінометний вогонь по території Великописарівської громади. Зафіксовано 3 “прильоти”. Одразу після цього обстрілу, окупанти випустили по громаді 10 ракет з гелікоптера.

Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки мирних мешканців та цивільна господарська споруда. Після 20:00 по громаді випустили ще 4 ворожі ракети.

Обійшлось без жертв.

Близько 17:00 росіяни почали обстрілювати Хотинську громаду Сумщини. Зафіксовано 14 пострілів з міномета. Через пів години – ще 3 постріли. Обійшлось без жертв та руйнувань.