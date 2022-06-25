Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, вчора окупанти завдали ракетного удару по Київському та Немишлянському районах Харкова. Як наслідок – пошкоджені приватні будинки, а також 9 і 10 поверхи офісної будівлі у центрі Харкова. За попередніми даними – без постраждалих.
Лунали звуки обстрілів також у Харківській області. Під ворожим вогнем опинились Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Унаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарські споруди. Виникло декілька пожеж. Є загиблі та поранені.
Зокрема в Ізюмському районі поранено п’ятеро мирних мешканців, а одна 59-річна жінка внаслідок обстрілів загинула.
Двоє поранених у Чугуївському районі, серед них – фельдшер екстренної допомоги.
Також одна людина поранена у Харківському районі.
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- Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що під ранок російські окупанти випусти 24 ракети по регіону. У Житомирі “прильотів” не було, однак окупанти обстріляли передмістя. Є загиблий та поранений.
- Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що російські окупанти завдали ракетного удару по області під ранок 25 червня. Ціллю агресора укотре став військовий об’єкт. Є постраждалі.
- Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив деталі вранішнього ракетного обстрілу регіону. За його даними, окупанти випустили ракети по області з території Білорусі. Загалом по області випустили 20 ракет.