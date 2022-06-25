Протягом минулої доби, 24 червня, російські окупанти продовжували артилерійські та ракетні обстріли Харкова та області. Унаслідок обстрілів є жертви серед мирних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, вчора окупанти завдали ракетного удару по Київському та Немишлянському районах Харкова. Як наслідок – пошкоджені приватні будинки, а також 9 і 10 поверхи офісної будівлі у центрі Харкова. За попередніми даними – без постраждалих.

Лунали звуки обстрілів також у Харківській області. Під ворожим вогнем опинились Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони. Унаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарські споруди. Виникло декілька пожеж. Є загиблі та поранені.

Зокрема в Ізюмському районі поранено п’ятеро мирних мешканців, а одна 59-річна жінка внаслідок обстрілів загинула.

Двоє поранених у Чугуївському районі, серед них – фельдшер екстренної допомоги.

Також одна людина поранена у Харківському районі.