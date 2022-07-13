Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, протягом 12 липня окупанти обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони міста Харків. Як наслідок – поранено 5 осіб.
Поранених ушпиталили, вони отримують всю необхідну допомогу. Стан поранених стабільний, загрози їх життю немає, додав Синєгубов.
Окрім цього, окупанти намагались завдати ракетного удару по Харкову і вночі, однак завдяки зусиллям ЗСУ “прильоту” не відбулось.
Також не припиняються обстріли і населених пунктів Харківської області.
Зокрема вчора під артилерійськими обстрілами опинились жителі Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.
Окрім цього, поранення отримали 5 мирних мешканців: двоє у Харківському районі, двоє в Ізюмському та один у Богодухівському.
Також відомо про одного загиблого 55-річного чоловіка у Харківському районі.
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- Окрім цього, росіяни продовжують завдавати ударів по території Дніпропетровської області. Вночі ворог обстріляв низку громад, унаслідок чого сталися інфраструктурні руйнування.