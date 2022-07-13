Російські окупанти щоденно обстрілюють Харків та Харківську область. Загарбники ведуть вогонь по цивільних об'єктах та мирному населенню, внаслідок чого гинуть люди. Зокрема протягом минулої доби, 12 липня, на Харківщині було вбито одного цивільного, а ще 10 осіб отримали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом 12 липня окупанти обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони міста Харків. Як наслідок – поранено 5 осіб.

Поранених ушпиталили, вони отримують всю необхідну допомогу. Стан поранених стабільний, загрози їх життю немає, додав Синєгубов.

Окрім цього, окупанти намагались завдати ракетного удару по Харкову і вночі, однак завдяки зусиллям ЗСУ “прильоту” не відбулось.

Також не припиняються обстріли і населених пунктів Харківської області.

Зокрема вчора під артилерійськими обстрілами опинились жителі Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Окрім цього, поранення отримали 5 мирних мешканців: двоє у Харківському районі, двоє в Ізюмському та один у Богодухівському.

Також відомо про одного загиблого 55-річного чоловіка у Харківському районі.