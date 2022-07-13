Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, протягом 12 липня окупанти обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони міста Харків. Як наслідок – поранено 5 осіб.

Поранених ушпиталили, вони отримують всю необхідну допомогу. Стан поранених стабільний, загрози їх життю немає, додав Синєгубов.

Окрім цього, окупанти намагались завдати ракетного удару по Харкову і вночі, однак завдяки зусиллям ЗСУ “прильоту” не відбулось.

Також не припиняються обстріли і населених пунктів Харківської області.

Зокрема вчора під артилерійськими обстрілами опинились жителі Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Окрім цього, поранення отримали 5 мирних мешканців: двоє у Харківському районі, двоє в Ізюмському та один у Богодухівському.

Також відомо про одного загиблого 55-річного чоловіка у Харківському районі.