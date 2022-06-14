Минулої доби, 13 червня, російські окупанти укотре завдали масованих обстрілів по населених пунктах Сумської області. Є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його інформацією, після 12:00 окупанти відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді. Загалом пролунало 14 вибухів.

Близько 14:00 безпілотник російських окупантів скинув на територію Великописарівської громади боєзапас (гранатометний постріл). Унаслідок вибуху загинула одна людина. Ще двоє осіб – поранені.

Також близько 17:00 територію Великописарівської громади знову обстріляли. Окупанти завдали мінометного обстрілу, зафіксовано 30 “прильотів”.