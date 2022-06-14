Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його інформацією, після 12:00 окупанти відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді. Загалом пролунало 14 вибухів.
Близько 14:00 безпілотник російських окупантів скинув на територію Великописарівської громади боєзапас (гранатометний постріл). Унаслідок вибуху загинула одна людина. Ще двоє осіб – поранені.
Також близько 17:00 територію Великописарівської громади знову обстріляли. Окупанти завдали мінометного обстрілу, зафіксовано 30 “прильотів”.
- Нагадаємо, під ранок 13 червня окупаційні війська РФ обстріляли Есманську громаду в Сумській області зі своєї території. Вибухи чули близько шостої та сьомої ранку.
- Також повідомлялось, що окупаційні війська РФ завдали трьох ракетних ударів по Чернігівській області. Вибухи зафіксовано у Прилуках.