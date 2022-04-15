Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що минулої доби російські окупанти понад два десятки разів обстрілювали регіон, внаслідок чого є загиблий та поранені серед мирного населення.

Про це Сергій Гайдай написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, росіянам не вдається захопити жодного вільного міста Луганщини, тому окупанти відкривають вогонь по мирних жителях області.

Зокрема протягом минулої доби, 14 квітня, росіяни 24 рази обстріляли Луганську область. Під вогнем опинились будинки та інфраструктура. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а двоє отримали поранення.

Також за словами Гайдая, російські загарбники продовжують намагання захопити Попасну, Рубіжне та головну свою ціль – Сєвєродонецьк. Окупанти щоденно ведуть атаки, і щоденно ці атаки відбивають українські захисники.

“Гаряче було цієї ночі в Рубіжному та Попасній, проте зайти вглиб населених пунктів рашистам не вдалося. Вуличні бої тривають”, – написав Гайдай.