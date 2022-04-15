Про це Сергій Гайдай написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, росіянам не вдається захопити жодного вільного міста Луганщини, тому окупанти відкривають вогонь по мирних жителях області.
Зокрема протягом минулої доби, 14 квітня, росіяни 24 рази обстріляли Луганську область. Під вогнем опинились будинки та інфраструктура. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, а двоє отримали поранення.
Також за словами Гайдая, російські загарбники продовжують намагання захопити Попасну, Рубіжне та головну свою ціль – Сєвєродонецьк. Окупанти щоденно ведуть атаки, і щоденно ці атаки відбивають українські захисники.
“Гаряче було цієї ночі в Рубіжному та Попасній, проте зайти вглиб населених пунктів рашистам не вдалося. Вуличні бої тривають”, – написав Гайдай.
- Нагадаємо, голова Луганської обласної цивільної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини виїхати з області у більш безпечні регіони України. За словами Гайдая, потрібно евакуюватись, поки це ще можливо.
- Відомо, що у Луганській області під обстріл російських окупантів потрапили українські патрульні. Правоохоронці тоді розвозили місцевим жителям Лисичанська гуманітарну допомогу.
- Раніше солдати ЗС РФ обстріляли біля Рубіжного (Луганщина) цистерну з азотною кислотою, та не врахували напрямок вітру – токсичні пари рушили на російські позиції під Кудряшівкою та Варварівкою.