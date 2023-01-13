Протягом четверга, 12 січня, війська російських окупантів 49 разів відкривали вогонь по Херсонській області. Є загиблий та поранені.

По це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, минулої доби росіяни вели вогонь по Херсонщині з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків. Окрім цього зафіксовано ракетний удар.

Загалом зафіксовано 49 ворожих обстрілів, з яких 7 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Також унаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель області, ще двоє отримали поранення.