По це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, минулої доби росіяни вели вогонь по Херсонщині з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків. Окрім цього зафіксовано ракетний удар.
Загалом зафіксовано 49 ворожих обстрілів, з яких 7 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.
Також унаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель області, ще двоє отримали поранення.
- Протягом четверга, 12 січня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло двоє мирних жителів.