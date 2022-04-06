Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що 5 квітня, унаслідок обстрілів населених пунктів області, одна людина загинула та ще п'ятеро отримали поранення.

Про це йдеться у дописі Сергія Гайдая у Facebook.

За даними Гайдая, минулої доби 5 квітня Луганщина опинилась під шквальними обстрілами російських окупантів.

Загарбники вели артобстріли таких населених пунктів як Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк та Тошківка.

Унаслідок обстрілів загинув один мирний мешканець Рубіжного, а ще п’ятеро жителів цього населеного пункту отримали поранення. Сімох мешканців Рубіжного рятувальники знайшли живими під завалами.

Пошкодили окупанти і будівлі в Луганській області. За минулу добу було зруйновано 11 будинків. Зокрема російські солдати обстріляли дві багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків.

Унаслідок обстрілів зайнялись гаражі у Сєвєродонецьку, а в Рубіжному – цистерни з азотною кислотою (за попередніми даними – без наслідків). У Попасній внаслідок обстрілу вигоріли одразу три поверхи будинку.