Про це йдеться у дописі Сергія Гайдая у Facebook.
За даними Гайдая, минулої доби 5 квітня Луганщина опинилась під шквальними обстрілами російських окупантів.
Загарбники вели артобстріли таких населених пунктів як Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк та Тошківка.
Унаслідок обстрілів загинув один мирний мешканець Рубіжного, а ще п’ятеро жителів цього населеного пункту отримали поранення. Сімох мешканців Рубіжного рятувальники знайшли живими під завалами.
Пошкодили окупанти і будівлі в Луганській області. За минулу добу було зруйновано 11 будинків. Зокрема російські солдати обстріляли дві багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків.
Унаслідок обстрілів зайнялись гаражі у Сєвєродонецьку, а в Рубіжному – цистерни з азотною кислотою (за попередніми даними – без наслідків). У Попасній внаслідок обстрілу вигоріли одразу три поверхи будинку.
- Нагадаємо, у ніч на 4 квітня війська РФ намагалися вночі прорватися до Рубіжного. Атаку на місто в Луганській області вдалося відбити.
- Відомо що у Луганській області загинули двоє українських волонтерів. Трагедія сталася через мінометний обстріл, який вели 3 квітня російські військові.
- Окрім цього протягом 30 та 31 березня російські солдати продовжували обстрілювати міста Луганщини з важкого озброєння. Внаслідок ворожих дій школа, нафтове сховище та десятки житлових будинків Сєвєродонецька і Лисичанська охоплені вогнем.
- Також вранці, 30 березня, російські солдати з важкого озброєння відкрили вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська, що на Луганщині. Є загиблі, проте їхня кількість поки невідома.