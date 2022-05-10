Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, російські ракети влучили у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

“На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу”, – написав Братчук.

Фото: facebook.com/sergey.bratchuk