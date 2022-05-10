Під кінець минулої доби, 9 травня, російські загарбники здійснили масований обстріл Одеси, випустивши по місту 7 ракет. Унаслідок дій окупантів загинула одна людина, а ще п'ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, російські ракети влучили у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

“На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу”, – написав Братчук.