Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook.
За його інформацією, російські ракети влучили у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.
“На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу”, – написав Братчук.
- Нагадаємо, 9 травня ввечері російські війська атакували ракетами Одесу.
- Також відомо, що 9 травня війська РФ випустили три ракети типу “Кинджал” по Одещині з літака стратегічної авіації Ту-22.