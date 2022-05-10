Під кінець минулої доби, 9 травня, російські загарбники здійснили масований обстріл Одеси, випустивши по місту 7 ракет. Унаслідок дій окупантів загинула одна людина, а ще п'ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, російські ракети влучили у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

“На жаль, 1 людина загинула, 5 поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу”, – написав Братчук.

Показали наслідки ракетного обстрілу Одеси і в Держслужбі надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники повідомили, що о 22:35 9 травня, у ТРЦ в с. Фонтанка Одеського району виникла пожежа унаслідок влучання російської ракети.

Вогонь охопив 1 тис. кв. м. Ліквідувати його вдалось о 01:20 10 травня. Також повідомляється, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу ТРЦ постраждало троє осіб.

Цього ж вечора російські ракети потрапили у складські приміщення у Суворовському районі Одеси. Виникла пожежа на площі 1 200 кв. м.

Ліквідували пожежу о 01:20 10 травня. Унаслідок влучання ракети на складські приміщення загинула одна людина, ще двоє отримали травми.