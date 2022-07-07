Один загиблий та шестеро поранених: у Донецькій ОВА повідомили перші подробиці ракетного обстрілу Краматорська

Про це він написав у Facebook.
За словами Кириленка, інформація про одного загиблого та шістьох поранених – це те, що відомо на даний час і не виключено, що згодом загальна кількість жертв та постраждалих може зрости.
Окрім цього, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено шість будівель, зокрема готель та одна багатоповерхівка.
“Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують “воювати” з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть”, – написав Кириленко.
Він укотре закликав жителів Донеччини евакуюватись до більш безпечних регіонів, щоб зберегти своє життя.
- Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Не обійшлось без жертв.Окрім цього, протягом 6 липня російські окупати вбили 7 мирних мешканців Донецької області.
- Окрім цього, протягом 6 липня російські окупати вбили 7 мирних мешканців Донецької області.