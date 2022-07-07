російсько-українська війна
15:33 Польща, Румунія та Болгарія надали українцям найбільшу кількість статусів тимчасового захисту
15:26 Один загиблий та шестеро поранених: у Донецькій ОВА повідомили перші подробиці ракетного обстрілу Краматорська
14:59 Російські військові на вулицях Кремінної розстрілюють людей, які відмовляються з ними співпрацювати
14:43 Одна з російських ракет влучила у порожній молдовський танкер «Millennial Spirit» — ОК «Південь»
14:36 ЗСУ передали майже 1 млн гривень арештованих російських активів
14:35 Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: є жертви
14:12 Українців просять вирішити, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати»: голосування триває у застосунку «Дія»
13:56 Через санкції видобуток нафти на російському проєкті «Сахалін-1» скоротився в 22 рази
13:55 Фінляндія встановить загородження на кордоні з РФ – Reuters
13:20 Туреччина випустила зі свого порту раніше затримане російське судно з викраденим українським зерном
13:14 У Херсоні російські окупанти спалюють тіла, аби приховати втрати своєї армії – ГУР
12:58 На понад 600 мільйонів гривень, зібраних фондом Притули, закуплять озброєння для ЗСУ
12:47 Росіяни вивезли з музеїв тимчасово окупованого Маріуполя всі цінні експонати
12:16 Разумков запропонував повернути журналістів до Верховної Ради – Бужанський виступив проти
12:12 Наслідки санкцій: інвестиційна компанія російських олігархів судитиметься з фірмою, яка керує її мільярдними коштами
11:42 В ОБСЄ ухвалили три резолюції щодо України
10:37 Понад 50 посадовців вийшло зі складу уряду Бориса Джонсона – Sky News
10:17 Миколаївщина: Росіяни обстріляли Очаків
09:46 Дніпропетровщина: Внаслідок російського обстрілу знеструмлене село Мар’янське
09:22 Ворог завдав ракетного удару по Одещині та Зміїному
09:10 Протягом 6 липня від рук окупантів загинуло 7 мирних мешканців Донеччини
08:51 Росіяни мобілізовують місцевих у Лисичанську та Сєвєродонецьку
08:43 Б’ють, катують, вивозять у фільтраційні табори: Верещук заявила про терор росіян щодо мирних українців у Лисичанську
08:29 «У РФ більше немає сил атакувати більше ніж на одному фронті» — Секретар РНБО про російський збройний арсенал
07:41 7 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:23 Спека майже у всіх областях України: прогноз погоди на 7 липня
00:58 Тисячі литовців «проводжали» в Україну подарований Bayraktar
00:33 У генштабі РБ погрожують вдарити по Польщі у разі «провокацій»

06 липня

23:29 В РФ погрожують США «повернути» Аляску

Один загиблий та шестеро поранених: у Донецькій ОВА повідомили перші подробиці ракетного обстрілу Краматорська

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян по Краматорську, загинула одна людина, ще шестеро - поранені.

Четвер, 7 липня 2022, 15:26
Підтримати

Про це він написав у Facebook.

За словами Кириленка, інформація про одного загиблого та шістьох поранених – це те, що відомо на даний час і не виключено, що згодом загальна кількість жертв та постраждалих може зрости.

Окрім цього, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено шість будівель, зокрема готель та одна багатоповерхівка.

“Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують “воювати” з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть”, – написав Кириленко.

Він укотре закликав жителів Донеччини евакуюватись до більш безпечних регіонів, щоб зберегти своє життя.

Теги: Донецька область, вбивство цивільних, злочини росіян, обстріли міст, Павло Кириленко, ракетні обстріли, Краматорск

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook