Один загиблий та шестеро поранених: у Донецькій ОВА повідомили перші подробиці ракетного обстрілу Краматорська

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян по Краматорську, загинула одна людина, ще шестеро - поранені.

Про це він написав у Facebook.

За словами Кириленка, інформація про одного загиблого та шістьох поранених – це те, що відомо на даний час і не виключено, що згодом загальна кількість жертв та постраждалих може зрости.

Окрім цього, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено шість будівель, зокрема готель та одна багатоповерхівка.

“Це — усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують “воювати” з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть”, – написав Кириленко.

Він укотре закликав жителів Донеччини евакуюватись до більш безпечних регіонів, щоб зберегти своє життя.