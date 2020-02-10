Вірджіл Абло анонсував запуск продакшн-студії з виробництва кліпів для реперів.

Про це повідомляє ресурс DTF Magazine.

Продакшн–студія називатиметься International Rap Video Production Studio і її створення анонсував засновник Off–White Вірджіл Абло.

Першою роботою студії стане трек двох реперів Smoke і Quavo під назвою Shake the Room.

Відповідний тізер був опублікований в Instagram видання Hypebeast. У кліпі репери гуляють по нічному Парижу, сидять в ресторанах і катаються на автомобілі.

Повідомляється, що для Вірджіла Абло даний досвід не є першим в створенні кліпів, оскільки дизайнер раніше вже працював з репером Lil Uzi Vert.

Вірджіл Абло – американський дизайнер, засновник бренду Off–White, креативний директор чоловічої лінії одягу Louis Vuitton.