Про це повідомляє ресурс DTF Magazine.

Продакшнстудія називатиметься International Rap Video Production Studio і її створення анонсував засновник OffWhite Вірджіл Абло.

Першою роботою студії стане трек двох реперів Smoke і Quavo під назвою Shake the Room.

Відповідний тізер був опублікований в Instagram видання Hypebeast. У кліпі репери гуляють по нічному Парижу, сидять в ресторанах і катаються на автомобілі.

Повідомляється, що для Вірджіла Абло даний досвід не є першим в створенні кліпів, оскільки дизайнер раніше вже працював з репером Lil Uzi Vert.

Вірджіл Абло американський дизайнер, засновник бренду OffWhite, креативний директор чоловічої лінії одягу Louis Vuitton.