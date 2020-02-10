Про це повідомляє ресурс DTF Magazine.
Продакшн–студія називатиметься International Rap Video Production Studio і її створення анонсував засновник Off–White Вірджіл Абло.
Першою роботою студії стане трек двох реперів Smoke і Quavo під назвою Shake the Room.
Відповідний тізер був опублікований в Instagram видання Hypebeast. У кліпі репери гуляють по нічному Парижу, сидять в ресторанах і катаються на автомобілі.
View this post on Instagram
@hypebeastmusic: @virgilabloh introduces his new music division @off____white International Rap Video Production Studio with its first official music video production for @realpopsmoke and @quavohuncho’s “Shake the Room.” Look for the full visual to drop on to February 10. Video: Off-White™ International Rap Video Production Studio
Повідомляється, що для Вірджіла Абло даний досвід не є першим в створенні кліпів, оскільки дизайнер раніше вже працював з репером Lil Uzi Vert.
Вірджіл Абло – американський дизайнер, засновник бренду Off–White, креативний директор чоловічої лінії одягу Louis Vuitton.