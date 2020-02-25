Фігурант справи про отруєння болгарського бізнесмена Омеляна Гебрева, співробітник російської розвідки Георгій Горшков працював в представництві РФ при Всесвітній торговій організації в Женеві.

Про це повідомляється в спільному дослідженні The Insider і Bellingcat.

Відзначається, що справжнє ім’я агента – Єгор Гордієнко і народився він в місті Болград Одеської області в 1979 році, а в 1980-х його сім’я переїхала в Москву.

Болгарія офіційно звинуватила трьох росіян в отруєнні Гебрева в січні. При цьому імена росіян, яких оголосили в міжнародний розшук, не було названо. За інформацією журналістів, одним з обвинувачених є саме Гордієнко.

За даними правоохоронців, 28 квітня 2015 року на ручку дверей Гебрева було нанесено нервово-паралітичну отруту накшталт “Новачка”. У той же день Гебрев був госпіталізований і впав в кому. Також до лікарні потрапили його син і менеджер.

У розслідуванні стверджується, що агент Гордієнко їздив за кордон у 2010-2015 роках під ім’ям Георгій Горшков. Серед інших держав, він був також і в Болгарії.

Зліва – Георгій Горшков, праворуч – Єгор Гордієнко. Фото: theins.ru

Відзначається, що після провалу операції з отруєння болгарського підприємця, Гордієнко почав користуватися справжнім ім’ям і прибув до Швейцарії в якості члена російської місії при ВОТ. Чим саме там займався агент, залишається невідомим.

Також розслідувачам вдалося з’ясувати, що Єгор Гордієнко покинув Женеву в поспіху 25 жовтня 2018 році. На думку журналістів, це сталося через розслідування, що вийшло за день до цього, про діяльність в Великобританії виконавців замаху на російського розвідника Сергія Скрипаля. Після цього Гордієнко не виїжджав за кордон.

За інформацією журналістів, під час роботи в Женеві агент Гордієнко спілкувався, в тому числі і з підозрюваними в отруєнні Скрипаля Олександром Мишкіним і Анатолієм Чепігою.