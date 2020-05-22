Офіцера Збройних сил України судитимуть за перевищення повноважень, що спричинило смерть двох військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Уточнюється, що 26 квітня 2017 року під час планових навчальних стрільб з важкого озброєння офіцером був порушений наказ командира частини і змінені умови виконання навчальних стрільб.

“Через це за його вказівкою членами екіпажу БМП-1 був здійснений ряд пострілів, один з яких здетонував на відстані 5 метрів 70 сантиметрів від вежі спостереження, всередині якої знаходилися двоє військовослужбовців. Які в результаті зазначеного пострілу отримали різного ступеня тілесні ушкодження, несумісні з життям”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що досудове розслідування у справі вже було завершено і справу направлено до суду.

Також повідомляється, що в разі доведення провини обвинуваченому офіцеру ВСУ може загрожувати позбавлення волі на строк до десяти років.