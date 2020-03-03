Разом зі своїм тренером Федором Середюком та менеджером Андрієм Співачуком, Амосов відвідає презентацію нового українського промоушену “ELITE MMA PRO”, з яким його команда буде продуктивно співпрацювати та брати активну участь у розвитку змішаних єдиноборств ММА в Україні.

За інформацією від Дмитра Христюка, президента “ELITE MMА PRO”, на заході буде підписано договір про співпрацю між “ELITE MMA PRO” та з одним із найуспішніших спортивних міжнародних менеджерів Андрієм Співачуком.

Дмитро Христюк: “З Андрієм ми дружимо з давніх часів. Разом були у складі національної збірної України, разом захищали честь країни на міжнародних спортивних аренах. Андрій Співачук – спортивний менеджер, який відкрив шлях багатьом талановитим бійцям до найкращих міжнародних промоушенів США та інших країн світу, в тому числі і Ярославу Амосову. Я запропонував, а він погодився разом розвивати українські ММА та просувати наших атлетів на міжнародних аренах. Кращі спортсмени нашого міжнародного чемпіонату “ELITE MMA” можуть розраховувати на подальший розвиток та професійну підтримку. Відтепер їх мрії про участь у UFC, Bellator та інших ТОП – чемпіонатах стають на крок ближче. Далі більше, і це без перебільшень!”

Нагадаємо, презентація “ELITE MMA PRO”– міжнародної промоутерської компанії відбудеться 4 березня у PM HALL. На заході буде анонсовано плани організації на 2020 рік, відбудеться підписання меморандумів про співпрацю з низкою національних федерацій із різних видів єдиноборств, будуть присутні почесні гості та відомі спортсмени.

Вхід на захід за попередньої реєстрації.