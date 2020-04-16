З початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

“За час з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня, в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних”, — йдеться в повідомленні.

Станом на 16 квітня 2020 кількість зареєстрованих безробітних по країні становить 400,9 тисяч осіб. Це на 86,5, тисяч (або 27%) більше, ніж на цю ж дату минулого року. Станом на 16 квітня 2019 кількість безробітних становила 314,4 тисяч.

Раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. За прогнозами президента ТПП України Геннадія Чижикова, в період карантину через COVID-19 кількість безробітних в Україні може зрости до 2 млн осіб.