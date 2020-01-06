5 січня в Мережі з'явилися фотографії Володимира Зеленського на території 5-зіркового готелю в Султанаті Оман. Прес-служба ОПУ повідомила, що президент прибув в країну "з візитом на вищому рівні" та ще й за свої гроші.

Користувачі соцмереж, як зазвичай, відчули щось недобре і почали детально розбиратися в ситуації, а прессслужба президента продовжила видавати перли, підливаючи цим масла в вогонь. #Букви зібрали всі найвеселіше в один матеріал.

Фотографії Зеленського в Омані опублікувало видання “Страна.ua”. Повідомляється, що український президент із сім’єю живе в п’ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Фото: “Страна”

Цей готель – один з найрозкішніших в Султанаті. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

І тут відразу ж жарт в тему:

В Офісі президента запевнили, що Зеленський прибув в Оман з сім’єю за свої гроші і буде проводити там офіційні зустрічі:

Але уважні користувачі вирішили перепитати у прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель – чому робочу поїздку Зеленський оплачує за особисті кошти, адже для цього є держбюджет. Але на це питання відповіді не послідувало:

Напевно, всі пам’ятають, як п’ятому президенту Петру Порошенку не раз згадували його єдину відпустку за п’ять років, яку він зі своєю сім’єю, та й за власні кошти провів на Мальдівах.

Наприклад, Володимир Зеленський під час свого виступу на форумі YES розпитав гостей про їхнє розуміння щастя. Після цього розповів, що означає щастя для нього. Зокрема, для глави держави “щастя – це бачити злодія в тюрмі, а не на Мальдівах”.

Але тут Зеленському згадали його ж слова:

Засоби масової інформації Султанату Оман нічого не написали про візит Володимира Зеленського в цю країну і про його зустрічі з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.

А ось Офіс Зеленського заявив, що Україна зацікавлена в прямих інвестиціях з Оману в сферах важкої промисловості, енергетики, будівництва, інформаційних технологій, сільського господарства, туризму, інновацій та медицини.

Користувачів дуже зацікавило нарощування торгово-економічного співробітництва з Оманом, вони навіть зобразили це на діаграмі, щоб було зрозуміліше:

А ще в соцмережах помітили, що Оман знаходиться в “чорному списку” Європейського союзу:

Звичайно, візит Зеленського в Оман – знатна подія, яка тільки розбурхала фантазію користувачів:

Ще в січні 2019 року Зеленський заявив, що це “геніальна ідея” передати його бізнес у сліпий траст. Користувачі припустили, що саме це і робить зараз Зеленський в Омані … тільки назва трасту трохи відрізняється:

Своя порція іронії дісталася і дружині Зеленського – Олені:

Вже точно ніхто не очікував, що перша леді під час офіційних заходів в Омані буде одягатися, як на пляж:

А ось нардеп 8-го скликання, козак Михайло Гаврилюк нарешті може видихнути, бо всі вже забули про його 3-поверховий будинок у Карпатах і все це завдяки Зеленському:

А п’ятий президент Петро Порошенко натякнув Зеленському, що було б непогано зателефонувати прем’єру Австралії і запропонувати допомогу в боротьбі з пожежами: “Не будьте в омані — події в Австралії загрожують глобальними наслідками!”