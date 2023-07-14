Черговий раз за рахунок відомого імені та репутації бренду Parimatch зловмисники хочуть ввести в оману українців та дискредитувати ліцензованого українського оператора. Ми вже повідомляли про створення сайтів-підробок, які використовують логотипи і айдентику Parimatch, схожі кольорові гами або архітектуру сайту.

ЦЕ ВСЕ ПІДРОБКИ!

Ми наголошуємо, що 12 березня 2023 року ліцензійна компанія ТОВ “Паріматч” і бренд Parimatch припинили діяльність в Україні дотримуючись вимог РНБО. З того ж дня не працює платформа та сайт pm.ua.

На відміну від шахраїв, які ховаються, ми завжди діяли в межах чинного законодавства України, відрізнялися високою культурою ведення бізнесу і оприлюднили структуру українських активів.

Наша боротьба за зняття неправомірних санкцій та повернення коштів клієнтів, які у повному обсязі залишаються на банківських рахунках, триває. 25 тисяч українців підтримали петицію до Президента України, аби публічно розібратися з тиском на Parimatch. Ми надали всю необхідну інформацію правоохоронним органам і очікуємо на публічний перегляд рішення та відміну безпідставного рішення.

Чотири місяці поспіль ми спостерігаємо розвиток масового шахрайства, маніпуляції з брудним PR та спроби підробити зовнішний вигляд бренду аби розповсюджувати нелегальну рекламну інформацію з акціями та бонусами. Зустрічалися й випадки з пропозиціями швидкого відновлення ігрових рахунків для клієнтів Parimatch та виведення коштів за додаткову фінансову винагороду. Усі ці прояви шахрайства ми фіксуємо та готові надати правоохоронцям.

Ми закликаємо журналістів ретельно перевіряти джерело надходження інформації та дотримуватися стандартів журналістської діяльності і не розповсюджувати відверту брехню. Чи можна довіряти джерелу в соцмережі, яке було зареєстровано добу тому, не має контактів та краде публікації 2022 року з офіційної сторінки Parimatch?

Чи можна довіряти медіа, яке не звертається за офіційними коментарями? Відповідь однозначна – НІ!

Будьте уважні!

Не піддавайтеся на провокації шахраїв!