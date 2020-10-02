Заступника голови Мінцифри Олександр Борняков заявив, що уряд спільно з Microsoft починає впровадження офіційної підтримки ігрової платформи Xbox в Україні. Це виявилося не зовсім так.

Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Сьогодні, 2 жовтня, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та директор Microsoft Україна Ян Петер де Йонг підписали Меморандум про співпрацю.

За словами заступника голови Мінцифри Олександра Борнякова, в рамках цього Меморандуму, крім іншого, розпочнеться робота в напрямку офіційного запуску Xbox в країні.

“В межах цього Меморандуму ми також розпочинаємо процес впровадження офіційної підтримки ігрової платформи Xbox для українського ринку. Адже українські геймери досі не мають офіційної підтримки сервісів Xbox, не можуть повноцінно користуватися платформою та змушені реєструвати свої акаунти деінде, що є неприпустимим. Сподіваюсь, що вже найближчим часом Microsoft допоможе нам у вирішенні цієї ситуації”, — сказав він.

Водночас портал ITC.ua, посилаючись на пресслужбу Microsoft пише, що насправді наразі про запуск Xbox в Україні не йдеться. До того ж в компанії наголошують, що підписаний Меморандум є документальною формою декларації намірів, але не накладає юридичних зобов’язань виконання домовленостей.