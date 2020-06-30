Про це повідомила пресслужба ради ЄС.

Зокрема, з 1 липня держави-члени ЄС  мають розпочати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів таких  країн:

  • Алжир;
  • Австралія;
  • Канада;
  • Грузія;
  • Японія;
  • Чорногорія;
  • Марокко;
  • Нова Зеландія;
  • Руанда;
  • Сербія;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Туніс;
  • Уругвай;
  • Китай (за умови взаємного відкриття кордонів).

Зазначається, що зазначений перелік буде переглядатися та в залежності від обставин  оновлюватися кожні два тижні.

Водночас, для країн, які не ввійшли до  списку  Ради ЄС,  існуватимуть винятки. Вони стосуються країн, які не входять до Шенгенської зони, але мають з нею асоційовану угоду (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).

В’їзд з цих країн дозволяється для таких категорій населення:

  • громадяни ЄС і члени їх сімей;
  • особи, які мають посвідку на довгострокове проживання в ЄС і члени їх сімей;
  • мандрівники, які мають вагомі причини для в’їзду до  ЄС (наприклад, отримання медичної допомоги).

Для визначення, чи знімати обмеження на в’їзд для громадян третіх країн, в ЄС розробили три критерії:

– число нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 000 жителів має бути близьким або нижче середнього показника ЄС станом на 15 червня 2020 року;

– протягом двотижневого періоду  мають відстежуватися  стабільність або зменшення нових випадків коронавірусу в порівнянні з попереднім показником за 14-денний період;

– також враховується загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема: обсяги тестування, стримування епідемії, повідомлення про неї  тощо, а також надійність інформації стосовно епідемії).

  • 27 червня повідомлялось, що Європейський союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян 18 країн. Для українців кордони країн ЄС поки залишаться закритими.