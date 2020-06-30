Рада Європейського союзу ухвалила рішення щодо відкриття зовнішніх кордонів для громадян 14 країн. Україна до цього списку не увійшла.

Про це повідомила пресслужба ради ЄС.

Зокрема, з 1 липня держави-члени ЄС мають розпочати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів таких країн:

Алжир;

Австралія;

Канада;

Грузія;

Японія;

Чорногорія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Сербія;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови взаємного відкриття кордонів).

Зазначається, що зазначений перелік буде переглядатися та в залежності від обставин оновлюватися кожні два тижні.

Водночас, для країн, які не ввійшли до списку Ради ЄС, існуватимуть винятки. Вони стосуються країн, які не входять до Шенгенської зони, але мають з нею асоційовану угоду (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).

В’їзд з цих країн дозволяється для таких категорій населення:

громадяни ЄС і члени їх сімей;

особи, які мають посвідку на довгострокове проживання в ЄС і члени їх сімей;

мандрівники, які мають вагомі причини для в’їзду до ЄС (наприклад, отримання медичної допомоги).

Для визначення, чи знімати обмеження на в’їзд для громадян третіх країн, в ЄС розробили три критерії:

– число нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 000 жителів має бути близьким або нижче середнього показника ЄС станом на 15 червня 2020 року;

– протягом двотижневого періоду мають відстежуватися стабільність або зменшення нових випадків коронавірусу в порівнянні з попереднім показником за 14-денний період;

– також враховується загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема: обсяги тестування, стримування епідемії, повідомлення про неї тощо, а також надійність інформації стосовно епідемії).