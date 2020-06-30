Про це повідомила пресслужба ради ЄС.
Зокрема, з 1 липня держави-члени ЄС мають розпочати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів таких країн:
- Алжир;
- Австралія;
- Канада;
- Грузія;
- Японія;
- Чорногорія;
- Марокко;
- Нова Зеландія;
- Руанда;
- Сербія;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Туніс;
- Уругвай;
- Китай (за умови взаємного відкриття кордонів).
Зазначається, що зазначений перелік буде переглядатися та в залежності від обставин оновлюватися кожні два тижні.
Водночас, для країн, які не ввійшли до списку Ради ЄС, існуватимуть винятки. Вони стосуються країн, які не входять до Шенгенської зони, але мають з нею асоційовану угоду (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).
В’їзд з цих країн дозволяється для таких категорій населення:
- громадяни ЄС і члени їх сімей;
- особи, які мають посвідку на довгострокове проживання в ЄС і члени їх сімей;
- мандрівники, які мають вагомі причини для в’їзду до ЄС (наприклад, отримання медичної допомоги).
Для визначення, чи знімати обмеження на в’їзд для громадян третіх країн, в ЄС розробили три критерії:
– число нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 000 жителів має бути близьким або нижче середнього показника ЄС станом на 15 червня 2020 року;
– протягом двотижневого періоду мають відстежуватися стабільність або зменшення нових випадків коронавірусу в порівнянні з попереднім показником за 14-денний період;
– також враховується загальна оцінка реагування країни на епідемію коронавірусу з урахуванням доступної інформації (зокрема: обсяги тестування, стримування епідемії, повідомлення про неї тощо, а також надійність інформації стосовно епідемії).
- 27 червня повідомлялось, що Європейський союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян 18 країн. Для українців кордони країн ЄС поки залишаться закритими.