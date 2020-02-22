Про це повідомляється в Instagram-акаунті HBO MAX.
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У спеціальному епізоді зіграють зірки серіалу Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Метью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс).
Вихід нової серії запланований на травень, він буде доступний підписникам HBO Max.
Очікується, що зйомки пройдуть на студії Warner Bros. в Бербанке.
За даними джерел, гонорар зірок за зйомки складе близько $2,25-2,5 млн.
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It’s happening… @hbomax @courteneycoxofficial @lisakudrow @mleblanc @mattyperry4 @_schwim_
- У грудні 2020 року у США у віці 72 років пішла з життя композитор, автор пісень Аллі Вілліс, яка написала музику для головного саундтреку серіалу “Друзі” “I’ll Be There for You”.