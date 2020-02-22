Телеканал HBO підтвердив, що зніме новий спеціальний епізод відомого серіалу "Друзі".

Про це повідомляється в Instagram-акаунті HBO MAX.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HBO Max (@hbomax) 14 Фев 2020 в 3:00 PST

У спеціальному епізоді зіграють зірки серіалу Дженніфер Еністон (Рейчел), Кортні Кокс (Моніка), Ліза Кудроу (Фібі), Метт Леблан (Джоуї), Метью Перрі (Чендлер) і Девід Швіммер (Росс).

Вихід нової серії запланований на травень, він буде доступний підписникам HBO Max.

Очікується, що зйомки пройдуть на студії Warner Bros. в Бербанке.

За даними джерел, гонорар зірок за зйомки складе близько $2,25-2,5 млн.