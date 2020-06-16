Про це повідомив адвокат Порошенка Ілля Новіков, якого цитує пресслужба “Євросолідарності”.

Обрання запобіжного заходу відбуватиметься в Печерському районному суді Києва. Суддею призначений скандальний Сергій Вовк.

“Засідання Печерського суду відбудеться в четвер, 18 червня, о 15:15. Сьогодні ми отримали офіційне сповіщення. П’ятого президента України Петра Порошенка будуть намагатися, як анонсовано ще 10 червня, взяти під варту. Клопотання розписане на суддю Вовка, що нас абсолютно не дивує. Про суддю Вовка існує циркулююча серед юристів думка, що він пов’язаний із Офісом президента. Суддя Вовк вів процес Луценка, його намагалися звільнити, і він відновився на посаді судді. Суддя Вовк розглядав і виносив рішення за попередніми клопотаннями ДБР у рамках серії справ проти Порошенка. Те, що це клопотання в силу ряду причин виявилося розподілено на суддю Вовка, – це очікувано і нас це не здивувало”, – наголосив Новіков.

Він підтвердив, що Порошенко обов’язково прибуде до суду попри смерть свого батька.

“Петро Порошенко обов’язково з’явиться в суді. Я хочу нагадати, що сьогодні помер батько Петра Олексійовича. Відповідно до християнського звичаю похорон відбувається на третій день. Але Петро Порошенко обов’язково з’явиться в суді – це принципове питання, і тепер ще більш принципове”, – заявив Новіков.

Ще один адвокат п’ятого президента Ігор Головань зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні спостерігається велика кількість процесуальних порушень. Йдеться про справу про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Головань наголосив, що Ірина Венедіктова перша в історії генпрокурор України, яка фактично поставила під сумнів конституційні повноваження президента.

“Ми маємо факт притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності з боку генерального прокурора. Це абсолютно є очевидним. Про це говорив у своєму інтерв’ю колишній генеральний прокурор Рябошапка. НАБУ ще в березні цього року встановило, що там порушень не було. 26 березня 2020 року було видано постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування. Підписав її заступник генерального прокурора, керівник САП пан Холодницький, який в постанові написав чорним по білому, що під час вивчення матеріалів досудового розслідування встановлено відсутність обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення”, – сказав Головань.