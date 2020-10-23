Той факт, що Офіс генерального прокурора міг виключити з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру одному з нападників на Сергія Стерненка, не означає заперечення самого факту нападу і того, що активіст оборонявся.

Відповідні роз’яснення дав у коментарі #Буквам адвокат Масі Найєм, який захищає Стерненка.

Так, сьогодні юрист Андрій Портнов (ексзаступник голови Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича) написав у своєму Telegram, що Офіс генпрокурора виключив з ЄРДР інформацію про підозру одному з нападників на Стерненка – Івану Кузнєцову, який під час нападу загинув. Портнов заявив, що тепер “немає юридичних сумнівів” в тому, що “це було навмисне вбивство”.

Як пояснив #Буквам адвокат Масі Найєм, виключення з ЄРДР інформації про підозру абсолютно не означає визнання умисного вбивства.

Більш того, факт нападу підтверджується підозрою другому нападнику – Олександру Ісайкулу.

Найєм наголосив, що захист Стерненка і сам вважає повідомлення про підозру померлій людині помилковим.

“Факт перший: ми вважаємо, що дійсно підозра, яку було повідомлено померлій людині, одному з нападників на Сергія, вона дійсно помилкова. Тому що людина померла. Не можна повідомляти про підозру померлій людині. Це помилка. Другий факт: вони дійсно оскаржили цю помилку. Третій факт, який я не можу перевірити, але він може мати місце, це те, що каже Портнов, що дійсно тепер до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено запис, що оскаржена ця підозра. Це може бути фактом”, – зазначив адвокат. “Як це трактувати? Для цього потрібно взяти до уваги четвертий факт: що Ісайкулу, який живий, втік з України, не приходить на суди, що висунута цій людині підозра чинна, вона не скасована. І цією підозрою встановлено, що дійсно група осіб разом із Ісайкулом і Кузнєцовим, який помер, здійснила напад на Сергія. Таким чином, ми можемо трактувати тепер цю новину як таку, що помилково повідомлена померлій людині підозра була оскаржена, але це жодним чином не каже про те, що Офіс генпрокурора факт нападу на Сергія не розглядає як сам напад“, – заявив Найєм.

Він додав, що Стерненко під час нападу на нього реалізував своє право на самозахист.

“Чому це важливо? Тому що Сергій реалізував своє право на самозахист”, – наголосив адвокат.

Найєм уточнив, що це прописано в пункті 5 статті 36 Кримінального кодексу України (“Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає”).

Сам Сергій Стерненко також відреагував на повідомлення Портнова на своїй сторінці в Facebook.

“Скасування підозри загиблому внаслідок нападу на мене Кузнєцову не означає, що нападу не було, оскільки: підозрюваним у нападі є також і його спільник Ісайкул, який нині переховується в РФ. В матеріалах проваджень достатньо доказів, що напад був, і він був замовним. “Тітушкам” платили по $1000 за напад на мене. В суді прокурор сам визнає, що на мене було вчинено напад”, – зазначив активіст.

У свою чергу адвокат об’єднання “OK Legal” Микола Ореховський поінформував у Facebook, що сьогодні в суді у справі Стерненка було подано “важливий доказ – висновок головної державної судово-медичної експертної установи”.

“Поданий нами документ визначає, що експертиза, на якій ґрунтується обвинувачення проти Сергія, “не може вважатися науково обґрунтованою та підтвердженою фактичними даними”, – написав адвокат.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.