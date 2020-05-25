Печерський суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора відкрити справу на народних депутатів з фракції "Опозиційної платформи - За життя" через зустріч з керівництвом Російської Федерації.

Про це повідомила народний депутат від фракції “Голосу” Соломія Бобровська на своїй сторінці в Facebook.

За словами Бобровської, тепер генпрокуратура повинна внести відомості про вчинення депутатами від “Опозиційної платформи – За життя” державної зради.

“Сподіваюся, всі пам’ятають, як ОПЗЖ каталися в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну ось, через 24 години очікуємо від ОГП номер виробництва. Ну і звичайно, ефективного розслідування”, – написала вона.

Водночас Бобровська підкреслила, що в постанові суду було зазначено, що дії депутатів від “ОПЗЖ” свідчать про ознаки злочину.