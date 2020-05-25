Про це повідомила народний депутат від фракції “Голосу” Соломія Бобровська на своїй сторінці в Facebook.
За словами Бобровської, тепер генпрокуратура повинна внести відомості про вчинення депутатами від “Опозиційної платформи – За життя” державної зради.
“Сподіваюся, всі пам’ятають, як ОПЗЖ каталися в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи? Ну ось, через 24 години очікуємо від ОГП номер виробництва. Ну і звичайно, ефективного розслідування”, – написала вона.
Водночас Бобровська підкреслила, що в постанові суду було зазначено, що дії депутатів від “ОПЗЖ” свідчать про ознаки злочину.
- Нагадаємо, що співголова партії “Опозиційна платформа – За життя” Вадим Рабінович назвав свій візит до Москви разом з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком і переговори з депутатами Держдуми РФ “встановленням миру”.