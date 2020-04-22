Прокуратура відкрила справу за фактом катування немовлят з українських дитячих будинків під час знімання фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Повідомляється, що правоохоронці, “аналізуючи дані з мережі Інтернет” виявили факти, які можуть свідчити про порушення прав та свобод дітей під час знімання фільму “ДАУ. Дегенерація”. Фільмування тривало в Харкові у 2008-2011 роках, прем’єра фільму відбулася у 2019 році.

Правоохоронці встановили, що немовлята, які брали участь в фільмуванні, могли бути піддані катуванням.

“За інформацію правоохоронців, неповнолітнім особам, вірогідно з-поміж дітей-сиріт, групою осіб у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій. Крім того, з оприлюднених кадрів фільму вбачається, що відео, з якого отримані ці зображення, може мати ознаки твору, що пропагує культ насильства і жорстокості або дискримінації”, — зазначили у відомстві.

За цим фактом було розпочато провадження за двома статтями Кримінального Кодексу, в саме: ч. 2 ст. 127 (катування), ч.3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства). Розслідуванням займається слідче управління ГУНП Харківської області.