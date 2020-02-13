Про це повідомили в прес-службі відомства.

“Офісом Генерального прокурора розпочато провадження щодо можливого вчинення колишнім першим заступником Головного військового прокурора злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що провадження було відкрито на підставі повідомлення в засобах масової інформації. Досудовим розслідування справи займуться детективи Національного антикорупційного бюро України. Прізвище колишнього заступника головного військового прокурора не повідомляється.

Як інформує державне агентство “Укрінформ“, йдеться про Володимира Жербицького, який обіймав посаду першого заступника головного військового прокурора Анатолія Матіоса до жовтня 2017 року, після чого пішов на пенсію.

Напередодні журналісти програми “Наші гроші. Львів” опублікували розслідування, в якому вказали, що Володимир Жербицький, який розслідував причетність народного депутата Юрія Бойка до угоди олігарха Сергія Курченко зі скрапленим газом, став співвласником ТОВ “Трускавецькі лікувальні води”.