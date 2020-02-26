Офіс Генерального прокурора відкрив доступ до всіх даних декларацій нинішніх прокурорів, а також колишніх співробітників Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

Відповідне рішення прийняв заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, скасувавши спеціальні заходи безпеки до ряду посадових осіб Офісу генерального прокурора, які були застосовані попереднім керівництвом ГПУ.

“Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції”, – повідомили в ОГП.

Відзначається, що обмеження були введені в березні 2018 на підставі Закону “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”.