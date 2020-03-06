Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського на адресу п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це в Facebook повідомив адвокат п’ятого президента Ігор Головань.

“Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину”, – повідомив він.

Головань також опублікував виписку з єдиного реєстру досудових розслідувань.