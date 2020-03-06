Про це в Facebook повідомив адвокат п’ятого президента Ігор Головань.
“Офіс Генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом свідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину”, – повідомив він.
Головань також опублікував виписку з єдиного реєстру досудових розслідувань.
- 29 лютого більше десятка представників різних правоохоронних органів захищали народного обранця Олександра Дубінського від людей, які скандували йому “Ганьба!” і “Чорт” під стінами Державного бюро розслідувань (ДБР).