Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за заявою народних депутатів про стеження за п'ятим президентом України, лідером "Європейської Солідарності" Петром Порошенком.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook нардеп від “ЄС” Володимир Ар’єв, опублікувавши відповідні документи.

Він уточнив, що справу доручили Державному бюро розслідувань (яке відкрило не одне кримінальне провадження проти Порошенка). У зв’язку з цим нардеп припускає, що провадження про стеження в результаті закриють.

“Офіс генпрокурора відкрив провадження через стеження за Порошенком на автомобілях з номерами, відсутніми в реєстрі. Але розслідувати доручили ДБР. Тому пропоную вгадати, через що закриють справу: це було просте таксі; та то чуваки від відеофіксації ховалися; Порошенко сам за собою стежив; ну до чого тут Зеленський?; ваш варіант”, – написав Ар’єв.

Він також опублікував відповідь Офісу генпрокурора і виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань, які підтверджують початок кримінального провадження.

“Повідомляю, що за фактами, викладеними в заяві, Офісом генерального прокурора 12 червня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу, – ред.). Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Головного слідчого управління ДБР”, – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Як відомо, 12 червня в політичній партії “Європейська Солідарність” повідомили про незаконне стеження за лідером політсили Петром Порошенком. Зазначалося, що стеження вели автомобілі з неіснуючими в базі номерними знаками. Авто були зафіксовані поблизу будинку Порошенка.

У партії вимагали від влади, зокрема від президента Володимира Зеленського, дати відповідь, хто віддав наказ про стеження і хто його здійснює.

У зв’язку з інцидентом нардепи з фракції “Європейської Солідарності” 12 червня подали до Офісу генпрокурора заяву про злочин через незаконне стеження за Порошенком.