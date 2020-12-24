Офіс генерального прокурора передав кримінальне провадження стосовно заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ в Службу безпеки України. Через це Татарову не змогли сьогодні обрати запобіжний захід.

#Букви розповідають, що відомо про цю ситуацію.

Заява НАБУ

Про передачу провадження поінформували в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

У відомстві розцінюють цей крок як “безпрецедентне в історії України втручання в розслідування НАБУ”.

Провадження по Татарову було передано в СБУ 23 грудня заступником генерального прокурора Олексієм Симоненком.

“Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42”, – наголосили в Бюро.

У НАБУ наполягають, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні Бюро, в інші органи досудового розслідування.

“Таким чином Офіс генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України… Замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс генерального прокурора фактично встав на його особистий захист”, – заявили у відомстві.

В НАБУ уточнили, що сьогодні о 12:30 Вищий антикорупційний суд України повинен був обрати Татарову запобіжний захід. Слідство клопотало про утримання під вартою з альтернативою застави в 10 млн грн. “Щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – ред.) о 9:00 ранку”, – йдеться в повідомленні НАБУ.

У відомстві додали, що ще 1 грудня, напередодні повідомлення Татарову про підозру, генпрокурор Ірина Венедіктова “таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав, змінила групу прокурорів”. Цей крок відтермінував повідомлення про підозру Татарову на 17 днів.

Як повідомляло “Слідство.Інфо” з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, раніше Печерський райсуд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора передати справу з НАБУ в інший правоохоронний орган. Це рішення судді Сергія Вовка було оскаржено в апеляційній та касаційній інстанціях. Верховний суд 23 грудня відмовився розглядати скаргу на рішення Вовка по суті. Тим самим рішення Печерського райсуду Києва залишилося в силі.

НАБУ ж наполягає, що справи Бюро може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд. Тому, Печерський суд таких рішень приймати не може.

Варто відзначити, що Офіс генпрокурора офіційних коментарів з приводу передачі провадження від НАБУ в СБУ поки не публікував.

Позиція Татарова

Сам заступник голови ОПУ спочатку відреагував на новину про передачу провадження у своєму Telegram.

“ЗМІ пишуть, що сьогоднішнє засідання у Вищому антикорупційному суді може не відбутися через зміну підслідності з НАБУ на СБУ, яка сталася у зв’язку з вчорашнім рішенням Верховного суду. Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже три тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності”, – написав Татаров.

Згодом він разом із адвокатом прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду.

Перед засіданням ВАКС Татаров знову заявив журналістам, що кримінальне провадження щодо нього є “політичною помстою” з боку НАБУ, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Татаров також зазначив, що працює на посаді заступника голови ОПУ, його не звільняли.

“Щоб не було конфлікту інтересів, було прийнято рішення, щоб я не комунікував із правоохоронними органами, зокрема, з Офісом генпрокурора і НАБУ”, – заявив Татаров, уточнюючи зміну своїх повноважень через розслідування справи.

Перенесення засідання суду

Варто зазначити, що через зміну підслідності провадження ВАКС сьогодні не зміг обрати Татарову запобіжний захід.

Суд відклав слухання за клопотанням на 12:30 28 грудня.

Рішення прийнято у зв’язку з плутаниною після передачі справи в СБУ.

За словами присутніх на засіданні прокурорів САП, увечері 23 грудня генпрокурор Ірина Венедіктова залишила групу прокурорів у справі. Вже о 23:40 23 грудня заступник генпрокурора Олексій Симоненко змінив підслідність провадження.

До 28 грудня сторони повинні прояснити, чи є процесуальні повноваження у прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у цій справі.

Прокурори самі попросили відкласти слухання для з’ясування обставин.

Що інкримінують Татарову

Про підозру Олегу Татарову повідомили 18 грудня.

Йому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб за забезпечення видачі невірогідного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Йдеться про розслідування, в рамках якого керівництво Нацгвардії звинуватили в оборудці з обміну нерухомості в Печерському районі Києва на нерухомість у житловому кварталі, розташованому на околиці столиці.

НАБУ оцінило збитки від зміни локації квартир в 81 мільйон гривень.

Раніше НАБУ в рамках цього розслідування повідомило про підозру екскомандувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії “Укрбуд” Олегу Майбороді та незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

Підозру отримав і колишній нардеп та екс-президент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

Заступнику керівника ОПУ Татарову інкримінують те, що він, будучи раніше топ-посадовцем “УкрБуду”, “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії.