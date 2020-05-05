Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося раніше, 4 травня Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

У цій справі Януковича підозрюють у поваленні конституційного ладу (частина 1 статті 109 Кримінального кодексу). Йдеться про рішення Конституційного суду з 2010 року (після перемоги Януковича на виборах), яким було визнано неконституційним реформу Основного закону від 2004 року, коли повноваження зменшили і Україна стала парламентсько-президентською республікою. За даними слідства, Янукович для цього чинив тиск на Конституційний суд і таким незаконним способом розширив свої повноваження.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення суду дозволяє розпочати процедуру екстрадиції колишнього президента.

“Вказане рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно В. Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)”, — йдеться в повідомленні.