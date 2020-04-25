Про це заявив політик Олег Ляшко.

Він не уточнив, звідки отримав таку інформацію, але вона перевірена.

“ГПУ найближчим часом збирається звинуватити в державній зраді командувача ВМС адмірала Воронченка, екс-секретаря РНБО Турчинова і екс-президента Порошенка. Їх звинувачують в наказі на прохід наших військових через Керченську протоку”, – завив він.

Ляшко з цього приводу сказав, що ті, хто керують країною сьогодні, “не зробили мільйонної частки для її порятунку”, як зробив це Воронченко, Турчинов чи Порошенко.

“Фальсифікація кримінальних справ проти тих, хто зупинив російську агресію, проти усіх нас – це виконання нинішньою владою завдання Кремля по дискредитації Майдану і нашої визвольної боротьби”, – зазначив він.

Також Ляшко попередив “антимайданівську владу”, що “ніякий карантин або вірус” не зупинять, аби винести їх “до чортової матері”.