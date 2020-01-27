Про це повідомляє пресслужба Офіса Генпрокурора в Telegram-каналі.
“Сьогодні 27 січня 2020 року ці особи неодноразово намагалися комунікувати з кількома народними депутатами від імені заступника Генерального прокурора. Офіс Генерального прокурора закликає повідомляти про шахраїв, які намагаються діяти від імені керівництва Офісу”, – йдеться в повідомленні.
В Офісі Генерального прокурора відзначили, що комунікація Офісу і його представників з представниками органів державної влади у кримінальних провадженнях може відбуватися тільки в передбачений законом спосіб.
“Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офіс Генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям”, – додається в повідомленні.
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