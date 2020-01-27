Офіс Генерального прокурора України повідомляє про спроби невідомих осіб від імені керівництва Офісу Генерального прокурора з допомогою дзвінків або повідомлень в інтернет-месенджерах вимагати від чиновників, в тому числі від ряду народних депутатів, здійснення незаконних дій.

Про це повідомляє пресслужба Офіса Генпрокурора в Telegram-каналі.

“Сьогодні 27 січня 2020 року ці особи неодноразово намагалися комунікувати з кількома народними депутатами від імені заступника Генерального прокурора. Офіс Генерального прокурора закликає повідомляти про шахраїв, які намагаються діяти від імені керівництва Офісу”, – йдеться в повідомленні.

В Офісі Генерального прокурора відзначили, що комунікація Офісу і його представників з представниками органів державної влади у кримінальних провадженнях може відбуватися тільки в передбачений законом спосіб.

“Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офіс Генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям”, – додається в повідомленні.