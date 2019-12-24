Відповідний наказ Генерального прокурора Руслана Рябошапки опубліковано офіційною газетою Верховної Ради “Голос України”.
“Днем початку роботи Офісу Генерального прокурора призначити 2 січня 2020 року”, — йдеться в документі, датованому 23 грудня.
Наказ набирає чинності з дня його публікації.
- Нагадаємо, 23 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою України Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури”.
- Відповідно до закону, замість Генеральної прокуратури створено новий орган — Офіс Генерального прокурора. Для переведення в нього співробітникам відомства необхідно пройти переатестацію. Голова ГПУ Руслан Рябошапка заявив, що процедуру переатестації прокурорів відомства планують завершити до вересня 2020 року, в результаті чого штат скоротять на 25 – 30%.