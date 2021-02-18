Про це повідомила сьогодні, виступаючи зі звітом у Верховній Раді, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує кореспондент #Букв.
“Стосовно цієї компанії, про яку ви зазначили (“Нафтогазу”, – ред.), в тому числі і стосовно акту (акту держперевірки стосовно аудиту, – ред.), в нас є декілька проваджень. Слідство в нас триває”, – заявила Венедіктова.
“Ці справи не є для нас якимись невідомими, вони так само заслуховуються раз на два тижні. Тому як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це будуть відомості на сайті Офісу генерального прокурора”, – додала вона.
Як відомо, в жовтні минулого року Держаудитслужба заявила, що через фінансові порушення у “Нафтогазі” державний бюджет втратив 75,5 млрд гривень.
Голова правління НАК Андрій Коболєв тоді заявив, що це пов’язано з боргами приватних посередників.
- Тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про звільнення керівника НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва, та припинення про припинення повноважень членів наглядової ради НАК. Вітренко також пропонує провести аудит ефективності діяльності АТ “НАК “Нафтогаз України” та всіх підприємств, що входять до групи “Нафтогаз”.