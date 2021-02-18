Про це повідомила сьогодні, виступаючи зі звітом у Верховній Раді, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує кореспондент #Букв.

“Стосовно цієї компанії, про яку ви зазначили (“Нафтогазу”, – ред.), в тому числі і стосовно акту (акту держперевірки стосовно аудиту, – ред.), в нас є декілька проваджень. Слідство в нас триває”, – заявила Венедіктова.

“Ці справи не є для нас якимись невідомими, вони так само заслуховуються раз на два тижні. Тому як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це будуть відомості на сайті Офісу генерального прокурора”, – додала вона.

Як відомо, в жовтні минулого року Держаудитслужба заявила, що через фінансові порушення у “Нафтогазі” державний бюджет втратив 75,5 млрд гривень.

Голова правління НАК Андрій Коболєв тоді заявив, що це пов’язано з боргами приватних посередників.