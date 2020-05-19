Офіс генпрокурора вслід за СБУ відхрестився від інтерв’ю Гордона з Гіркіним

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора України не має відношення до інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Про це вона заявила в коментарі виданню “Українські новини”.

“Офіс генпрокурора не має до цього ніякого відношення”, – сказала Венедіктова.

Зазначимо, що раніше в Службі безпеки України заявили, що Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з Гіркіним. Відповідно заява Гордона напередодні про те, що інтерв’ю було знято за сприяння українських правоохоронців – неправда.