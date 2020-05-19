Офіс генпрокурора вслід за СБУ відхрестився від інтерв’ю Гордона з Гіркіним

Про це вона заявила в коментарі виданню “Українські новини”.
“Офіс генпрокурора не має до цього ніякого відношення”, – сказала Венедіктова.
Зазначимо, що раніше в Службі безпеки України заявили, що Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з Гіркіним. Відповідно заява Гордона напередодні про те, що інтерв’ю було знято за сприяння українських правоохоронців – неправда.
18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше Гордон записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською.
- Увечері 18 травня під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.
- Своєю чергою Гордон заявив, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним були зняті їм за сприяння українських правоохоронців.