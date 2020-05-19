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Офіс генпрокурора вслід за СБУ відхрестився від інтерв’ю Гордона з Гіркіним

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генпрокурора України не має відношення до інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Вівторок, 19 травня 2020, 18:57

Про це вона заявила в коментарі виданню “Українські новини”.

“Офіс генпрокурора не має до цього ніякого відношення”, – сказала Венедіктова.

Зазначимо, що раніше в Службі безпеки України заявили, що Гордон сам є ініціатором інтерв’ю з Гіркіним. Відповідно заява Гордона напередодні про те, що інтерв’ю було знято за сприяння українських правоохоронців – неправда.

18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше Гордон записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською.

Теги: Генпрокуратура, СБУ, Гиркин

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